Президент РФ Владимир Путин считает, что создание условий для существенного роста реальных доходов граждан — это важнейшая задача правительства и Банка России. Об этом он заявил сегодня, оглашая послание Федеральному собранию.

Политика Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Политика Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны По мнению российского президента Владимира Путина, пять ядерных держав, основавших Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, отмечает "Вести.ру".

Экономика Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Армия и оружие Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.

Политика Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.

Общество Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».