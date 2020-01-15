Общество

РосбалтРосбалтПутин назвал важнейшую задачу в экономике

Президент РФ Владимир Путин считает, что создание условий для существенного роста реальных доходов граждан — это важнейшая задача правительства и Банка России. Об этом он заявил сегодня, оглашая послание Федеральному собранию.
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Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00

Путин назвал важнейшей задачей правительства и ЦБ повышение уровня доходов граждан

ТАСС05:30

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Владимир Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

АБН05:34

Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин поручил создать условия для повышения доходов граждан РФ

ФАН04:46
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Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Политика

Владимир Путин предложил провести голосование граждан по ряду изменений в Конституцию России

Не исключено, что всенародное голосование по правкам в Конституцию состоится уже в этом году.
Эхо Москвы 07:00
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
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Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Политика

Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
REGNUM 07:19
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На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
REGNUM вчера в 04:27
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В России появился кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами

Российская компания BQ разработала кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами.
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Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»

ИА InterMedia 13 января в 14:52
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
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Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

По мнению российского президента Владимира Путина, пять ядерных держав, основавших Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, отмечает "Вести.ру".
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Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
Российская газета 06:56
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Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

VSE42.RU вчера в 22:11
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Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
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Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
РЕН ТВ 07:17
Общество

Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля

Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
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Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
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Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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На основе стволовых клеток была создана 3D-модель нервной системы

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КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»

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Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
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Путин призвал бороться с попытками переиначить историю

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.
RT на русском 05:03
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