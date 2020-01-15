Общество
РосбалтПутин назвал важнейшую задачу в экономике
Президент РФ Владимир Путин считает, что создание условий для существенного роста реальных доходов граждан — это важнейшая задача правительства и Банка России. Об этом он заявил сегодня, оглашая послание Федеральному собранию.
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Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
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Владимир Путин предложил провести голосование граждан по ряду изменений в Конституцию России
Не исключено, что всенародное голосование по правкам в Конституцию состоится уже в этом году.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
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Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
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В России появился кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
По мнению российского президента Владимира Путина, пять ядерных держав, основавших Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, отмечает "Вести.ру".
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
Армия и оружие
Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Общество
Женщину задержали за одиночный пикет у стен Кремля
Женщина устроила одиночный пикет в Александровском саду во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «ОВД-инфо».
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Хоккей
Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ
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На основе стволовых клеток была создана 3D-модель нервной системы
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КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline
Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Политика
Путин призвал бороться с попытками переиначить историю
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что необходимо защитить правду о Победе.