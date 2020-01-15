Экономика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян

Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Владимир Путин
В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
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