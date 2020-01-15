Экономика
Журналистская правдаПутин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян
Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
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Политика
Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию
Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины
В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
Общество
Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест
Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Экономика
Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Футбол
Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
Гаджеты
Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800
Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Политика
Путин призвал ядерные державы устранить угрозу глобальной войны
Президент России Владимир Путин обратился в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию к пяти ядерным державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Экономика
Кудрин назвал стоимость плана Путина
Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Происшествия
В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД
Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Футбол
Украинский защитник Сагуткин покинул «Енисей»
«Енисей» досрочно прекратил аренду украинского защитника Данилы Сагуткина, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».
Политика
Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Хоккей
Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года
Общество
Туристам придется дольше ждать заселения в отели Турции
Новые требования могут обернуться очередями при заселении групп туристов в отели среднего сегмента.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Экономика
Центробанк РФ банкротит банк, утративший капитал из-за хищений
Среди оснований была утрата собственного капитала «вследствие хищения значительной части активов».
Политика
Путин предложил усилить в России роль Конституционного суда
Президент России Владимир Путин предложил усилить в РФ роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросам главы государства проверять конституционность принятых Федеральным собранием законопроектов до момента их подписания лидером страны.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье
Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Общество
Путин завершил послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.