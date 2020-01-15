В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуры, в развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Общество Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.

Политика Путин призвал ядерные державы устранить угрозу глобальной войны Президент России Владимир Путин обратился в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию к пяти ядерным державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН.

Экономика Кудрин назвал стоимость плана Путина Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Происшествия В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.

Футбол Украинский защитник Сагуткин покинул «Енисей» «Енисей» досрочно прекратил аренду украинского защитника Данилы Сагуткина, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру».

Политика США ввели новые санкции против Венесуэлы Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.

Политика Путин предложил усилить в России роль Конституционного суда Президент России Владимир Путин предложил усилить в РФ роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросам главы государства проверять конституционность принятых Федеральным собранием законопроектов до момента их подписания лидером страны.

Общество Путин завершил послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.