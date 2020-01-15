Общество
ИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Политика
Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Экономика
Курс рубля упал после отставки правительства
В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Наука
Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду
В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Происшествия
Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы
Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Армия и оружие
Эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий «Порту» Зе Луиш в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм».
Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Политика
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Армия и оружие
В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстреливать населенные пункты под сирийским городом Алеппо.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Политика
«Там не мой голос», — участники сканадального совещания Гончарука начинают идти в отказ
Участники скандального разговора об укреплении гривны и пустоте в голове Владимира Зеленского, который оказался записан и слит в Сеть, один за одним начали опровергать свое участие в том самом совещании.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Спорт
Российские гандболисты проиграли все три матча на чемпионате Европы
Ранее ГЛАС сообщал о том, что мужская сборная России по гандболу не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.