Общество

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Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Владимир Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

АБНвчера в 05:34

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВвчера в 05:00

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известиявчера в 05:16

Путин назвал важнейшей задачей правительства и ЦБ повышение уровня доходов граждан

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Путин дал поручения кабмину и ЦБ по поводу роста доходов россиян

ФедералПрессвчера в 05:00

Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ruвчера в 04:57

Путин поручил создать условия для повышения доходов граждан РФ

ФАНвчера в 04:46
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Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке

Вести.Ru вчера в 23:01
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета вчера в 12:12
Общество

Роскачество обнаружило в черном перце кишечную палочку

РЕН ТВ 00:13
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

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Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru вчера в 22:03
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Курс рубля упал после отставки правительства

В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.
Газета.Ru вчера в 13:06
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Скорость нагрева океана составила 5 атомных бомб в секунду

В 2019 году потепление океана происходило со скоростью «примерно пять хиросимских бомб каждую секунду, днем и ночью, 365 дней в году», — говорит дугой автор исследования — Джон Абрахам из Университета Сент-Томас в Миннесоте (США).
Популярная механика вчера в 23:34
Происшествия

Выбросившая тело дочери в мусорку сахалинка получила 12,5 лет тюрьмы

Сахалинка приговорена к 12,5 годам лишения свободы за убийство дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
РЕН ТВ вчера в 22:31
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль

В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Российская газета вчера в 19:01
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

«В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО «Гайский ГОК» погиб один человек, тело обнаружено», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы МЧС.
Известия вчера в 23:52
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru 14 января в 06:48
Армия и оружие

Эксперт рассказал о ракете, сбившей «Боинг» в Иране

Московский Комсомолец вчера в 12:16
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM вчера в 18:40
Футбол

Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»

Нападающий «Порту» Зе Луиш в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм».
Советский спорт вчера в 02:53
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru вчера в 21:22
Политика

Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.
РИА Новости вчера в 22:36
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Армия и оружие

В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо

Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстреливать населенные пункты под сирийским городом Алеппо.
РИА Новости вчера в 21:06
Экономика

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Газета.Ru вчера в 07:57
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 14 января в 04:44
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Утро.ru вчера в 14:12
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru 14 января в 03:31
Политика

«Там не мой голос», — участники сканадального совещания Гончарука начинают идти в отказ

Участники скандального разговора об укреплении гривны и пустоте в голове Владимира Зеленского, который оказался записан и слит в Сеть, один за одним начали опровергать свое участие в том самом совещании.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:41
Спорт

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Ранее ГЛАС сообщал о том, что мужская сборная России по гандболу не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
ГЛАС.RU вчера в 21:59
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
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