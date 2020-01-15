Общество

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

ТАСС08:31

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин потребовал создать условия для существенного повышения реального дохода россиян

ТК Звезда04:54

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00

Путин назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ

Вечерняя Москва04:47
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Общество

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.
Инфорос 04:58
Политика

Путин подпишет указ о сроках голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин собирается подписать отдельный указ, который определит сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 08:27
Происшествия

Под Мурманском задержан доверивший ампутацию студентам хирург

Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан.
Известия 09:45
Футбол

Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче

По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
РЕН ТВ вчера в 13:06
Политика

В Госдуме назвали возможных преемников Медведева

Миронов считает, что после ухода с высоких постов в правительстве и до назначения в СП Кудрин «многое посмотрел и понял», в том числе и то, что без подъема платежеспособности населения в стране «ничего не будет».
Росбалт 10:41
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российская газета 10:19
Киберспорт

PUBG Corporation анонсировала шестой сезон и представила карту Karakin

CyberSport.ru 06:11
Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Футбол

Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»

Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Советский спорт 02:53
Политика

Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как

Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Красная весна 10:23
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН вчера в 10:10
Экономика

Белоусов оценил суммы на объявленные Путиным меры в соцсфере

Объем расходов на предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию меры в социальной сфере составят около 400 млрд рублей.
Известия 07:56
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Общество

Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год

В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Полит.ру 10:03
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Общество

В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию

«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.
RT на русском 03:55
Кино

В сети появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»

Коллин Треворроу не стал режиссером девятого эпизода из-за творческих разногласий.
Piter.tv 10:28
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Источники: члены кабмина не знали о предстоящей отставке правительства

Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев, стала неожиданностью для членов кабмина.
Новая газета 10:15
Гаджеты

Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса

Компания Sony наконец официально объявила дату анонса своих новых смартфонов смартфонов Xperia.
iXBT.com 08:25
Армия и оружие

Хафтар озвучил условия продолжения переговоров

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Радио Sputnik вчера в 15:46
Экономика

Россию похвалили за борьбу с «зомби»

Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику.
Lenta.ru 09:38
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными

На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
РИА Новости 07:59
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Rusargument 03:36
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
РИА Новости вчера в 20:59
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