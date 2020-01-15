Экономика

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

ТАСС08:31

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Путин рассказал, как поднять доходы населения

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Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ

Вечерняя Москва04:47

Путин поручил создать условия для повышения доходов граждан РФ

ФАН04:46
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Политика

Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Газета.Ru 05:13
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 02:21
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру вчера в 06:48
Политика

Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Life.ru 08:44
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Газета.Ru 08:39
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Общество

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
REGNUM 04:20
Политика

«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:36
Биатлон

Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU

Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
Sportbox.RU 08:59
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:53
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Кино

Утечка: появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»

На YouTube-канале писателя Роберта Бёрнетта появился разбор оригинального сценария девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу и Дерека Коннолли.
Игромания.ру 08:23
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru вчера в 08:28
Происшествия

Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье

РБК 08:27
Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Общество

В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»

Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
РИА Новости 08:01
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru вчера в 07:05
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Футбол

УЕФА объявил команду года - 2019

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Газета.Ru 08:26
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Авто

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
РИА Новости 08:35
Происшествия

На Урале арестовали убившего ребенка при стрельбе по банкам мужчину

Известия 08:13
Авто

Представлены имеющие госскидку в 2020 году автомобили

Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Автоновости дня 12 января в 22:33
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
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