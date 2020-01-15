Экономика
ИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Политика
Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Общество
Путин заявил о сложном демографическом периоде в России
Глава государства подчеркнул, что Россия вступила в сложный демографический период — число рождений вновь падает.
Политика
«Я был в шоке»: топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Биатлон
Россияне выиграли смешанную эстафету на Кубке IBU
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Кино
Утечка: появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»
На YouTube-канале писателя Роберта Бёрнетта появился разбор оригинального сценария девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу и Дерека Коннолли.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Футбол
УЕФА объявил команду года - 2019
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил команду 2019 года, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
Авто
Представлены имеющие госскидку в 2020 году автомобили
Представители VАGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.