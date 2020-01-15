Общество
ИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Полпред Путина в Госдуме оценил сроки формирования нового правительства
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх высказал мнение, что формирование нового правительство займет не слишком много времени при условии, если все было подготовлено заранее.
Общество
Количество бюджетных мест в вузах будет увеличено
Затронул на ежегодном послании Президент и тему очного образования. Путин сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах страны.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС
Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).
Кино
Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Шоу-бизнес
Стеша Маликова похудела на восемь килограммов
Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
Экономика
Путин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста
15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
Происшествия
В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover
По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перелетов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением
«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.