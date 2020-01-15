Общество

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

ТАСС08:31

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

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Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

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Путин назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ

Вечерняя Москва04:47

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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РБК 03:22
Политика

Полпред Путина в Госдуме оценил сроки формирования нового правительства

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх высказал мнение, что формирование нового правительство займет не слишком много времени при условии, если все было подготовлено заранее.
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