Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Общество Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.

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Общество Количество бюджетных мест в вузах будет увеличено Затронул на ежегодном послании Президент и тему очного образования. Путин сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах страны.

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