Экономика

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

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Путин рассказал, как поднять доходы населения

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Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

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Путин потребовал создать условия для существенного повышения реального дохода россиян

ТК Звезда04:54

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Росбалт04:54

Путин назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ

Вечерняя Москва04:47
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Политика

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.
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ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:52
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Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
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Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Красная весна 09:03
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Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
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Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
Красная весна 08:35
Политика

Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения

РЕН ТВ вчера в 11:22
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К Shenmue III выпускают первое дополнение Battle Rally

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Защитник «Ротора» Ненахов перешёл в «Ахмат»

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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования.
Вести.Ru 10:44
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Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец 05:31
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Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

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Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Авто

Renault Duster получил битопливную версию

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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы.
Известия 06:25
Футбол

Краневиттер может перейти в «Монтеррей», переговоры уже начались

Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться [о трансфере].
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В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
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Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
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Десятый этап «Дакара» досрочно завершен из-за погодных условий

Организаторы ралли-марафона "Дакар" приняли решение досрочно остановить 10-й этап из-за плохих погодных условий.
Российская газета 04:49
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Общество

«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
РБК 12:09
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