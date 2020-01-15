Экономика
ИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
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Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Политика
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Происшествия
При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
В результате сброса авиатоплива экипажем самолёта авиакомпании Delta над Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали не менее 44 человек.
Общество
В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью в России
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин оценил идею снизить подоходный налог для малоимущих граждан в целях борьбы с бедностью в стране.
Общество
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Авто
Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Происшествия
Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил
Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки
Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Кино
Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» от Amazon
Шоу-бизнес
61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини
Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.