Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Происшествия В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.

Футбол Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!» Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью в России Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин оценил идею снизить подоходный налог для малоимущих граждан в целях борьбы с бедностью в стране.

Происшествия Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.