Экономика

ИзвестияИзвестияПутин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
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Как Всемирный банк оценивает уровень бедности

ТАСС08:31

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Известия05:16

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

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Путин назвал повышение уровня доходов россиян важнейшей задачей

Life.ru04:57

Путин потребовал создать условия для существенного повышения реального дохода россиян

ТК Звезда04:54

Путин рассказал, как поднять доходы населения

НТВ05:00

Путин назвал важнейшую задачу в экономике

Взгляд.ру04:48
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Политика

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
РБК 14:00
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Происшествия

В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси

Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
ТАСС 17:02
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Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»

Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Спорт-Экспресс 16:05
Политика

Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Lenta.ru 16:43
Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

В результате сброса авиатоплива экипажем самолёта авиакомпании Delta над Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали не менее 44 человек.
RT на русском вчера в 20:45
Общество

В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет

Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Сайт города Армавира 07:29
Здоровье

Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет

Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
REGNUM вчера в 05:20
Футбол

«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции

"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 17:15
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15:08
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью в России

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин оценил идею снизить подоходный налог для малоимущих граждан в целях борьбы с бедностью в стране.
Профиль вчера в 13:30
Общество

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным

Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Вокруг ТВ 06:05
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня 12:28
Происшествия

Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил

Японские рыбаки вернулись к промыслу в водах южных Курилльских островов, прерванному в декабре из-за задержания российскими пограничниками пяти шхун.
REGNUM вчера в 01:19
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Газета.Ru 08:48
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Авто

Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75

Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Rusargument 03:32
Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
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Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera вчера в 04:44
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Общество

Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки

Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:42
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Кино

Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» от Amazon

Пятый канал 04:59
Шоу-бизнес

61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини

Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Bimru.ru 13 января в 04:32
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Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
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