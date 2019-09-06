Политика
Sputnik ЛитваПутин назвал самое красивое место в мире
Президент России Владимир Путин отметил, что не видел в мире места красивее Камчатки, и пообещал поддержать местный музей вулканов.
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Единоборства
Абдурахимов оценил шансы Нурмагомедова на победу в бое с Порье
Москва 24 вчера в 12:10
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия рассказала, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным пережила выкидыш.
ТК Звезда 12:05
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Происшествия
Суд признал Константина Котова виновным по «статье Ильдара Дадина»
Собеседник вчера в 11:13
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Политика
Путин предупреждал Буша о терактах за два дня до 11 сентября
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Джорджем Бушем-младшим за два дня до терактов 11 сентября 2001 года.
iReactor вчера в 14:35
Политика
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит антимонопольное расследование в отношении деятельности компании Facebook.
Известия 10:10
Транспорт
МВД предложило выдавать права на управление автобусом с 24 лет
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которому получить права на вождение автобусом можно только с 24 лет, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 13:52
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Политика
Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
РБК 12:29
Футбол
«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
Рамблер 04:59
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Спорт-Экспресс 13:51