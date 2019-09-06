Политика

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваПутин назвал самое красивое место в мире

Президент России Владимир Путин отметил, что не видел в мире места красивее Камчатки, и пообещал поддержать местный музей вулканов.
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