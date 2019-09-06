Президент России Владимир Путин отметил, что не видел в мире места красивее Камчатки, и пообещал поддержать местный музей вулканов.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Фигурное катание В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Автоспорт Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен» Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.

Транспорт МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.

Баскетбол Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Шоу-бизнес Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».

Космос Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.

Происшествия Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания.