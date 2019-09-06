Политика
Sputnik ЛитваПутин назвал самое красивое место в мире
Президент России Владимир Путин отметил, что не видел в мире места красивее Камчатки, и пообещал поддержать местный музей вулканов.
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Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Известия 12:54
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Футбол
Месси может уйти из «Барселоны»
REGNUM 05:46
Политика
Путин проверит строительство новых объектов на космодроме Восточный
Известия вчера в 23:00
Фигурное катание
В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.
Матч ТВ 13:05
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Комсомольская правда 09:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Футболист Быстров признался в «ужасном» отношении к геям
Neva.Today 12:50
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru 13:00
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru 10:45
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Космос
Уфолог объявил каменный диск из Кузбасса дроном НЛО
Уфолог Скотт Уоринг заинтересовался каменным диском, найденным на кузбасском разрезе четыре года назад, и предположил, что этот предмет — инопланетный дрон-разведчик.
Sibnet Новости 05:07
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Происшествия
Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских
Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания.
РБК 11:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34