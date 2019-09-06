Политика
ИнтерфаксПутин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Ранее российский лидер называл самую красивую мечеть в мире. По мнению президента, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
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Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.
ТАСС 10:58
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Технологии
Пин-коды карт разрешили менять через веб-версию «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел смену пин-кода банковской карты в веб-версии «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении на сайте банка.
РБК 08:21
Политика
Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Политика
Президент Литвы заявил, что антироссийские санкции разделили ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.
ФАН 06:09
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Транспорт
Ливень с градом затопил Краснодар
Днем в пятницу, 6 сентября в Краснодаре прошел сильный ливень. В отдельных районах города выпал 2-3-сантиметровый град.
Югополис 09:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Политика
Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден
Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны.
Дни.ру вчера в 06:44
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика
Глава Пентагона предостерег страны ЕС от сотрудничества с Китаем
Министр обороны США Марк Эспер предостерег коллег из Евросоюза от сотрудничества с Китаем, об этом 6 сентября сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:12
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Певица Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия рассказала в эфире программы «Судьба человека» о том, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 10:35
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
REGNUM 06:31
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00