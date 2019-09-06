Политика
РИА НовостиПутин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
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Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Транспорт
Названа стоимость строительства новой станции метро в Новосибирске
Новая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» обойдётся в 2,6 млрд рублей.
REGNUM 03:07
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Политика
Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.
Накануне.Ru вчера в 08:01
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:56
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
Lenta.ru вчера в 08:14
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Наука
Вирус Зика приводит к поражению мозга и расстройствам памяти
Исследователи во главе с нейробиологом Сержио Феррейрой из Федерального университета Рио-де-Жанейро теперь нашли ответ на вопрос, как вирус Зика влияет на мозг.
Индикатор вчера в 11:47
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Футбол
Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс вчера в 12:08
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов
Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов.
ФАН вчера в 13:01
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Политика
Аксенов пригрозил национализировать завод «Крымский Титан»
Krym.News вчера в 23:55