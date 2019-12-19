Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

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