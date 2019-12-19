Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
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Путин рассказал о самых сложных моментах президентства

РИА Новости07:59

«Это не мои, а наши общие достижения»: Владимир Путин ответил на вопрос «Комсомольской правды»

Комсомольская правда07:20

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Известия07:54

Путин назвал самые тяжелые для него события за 20 лет

ТАСС07:45

Путин рассказал о самых тяжёлых для него событиях за 20 лет

RT на русском07:32

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

РБК07:20

Путин назвал самыми тяжелыми событиями теракты в Беслане и на Дубровке

Коммерсантъ07:58
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Политика

Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова

Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
SM News 05:49
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru вчера в 14:53
Футбол

Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
МонаВиста 04:57
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Гаджеты

Pornhub рассказал об Android то, о чем умалчивает Google

Ресурс Pornhub входит в топ-50 мирового рейтинга сайтов по версии Alexa, поэтому его данные отображают с высокой точностью процент использования различных версий ОС Android в 2019 году.
ГЛАС.RU 05:58
Политика

Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
Известия 09:00
Здоровье

Стали известны самые эффективные меры профилактики диабета

Действенные способы профилактики перечислили специалисты. Медики рекомендуют в первую очередь следить за своим весом.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Политика

Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков

Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
News.ru 09:26
Политика

Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Экономика

Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции

Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 09:18
Общество

Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Общество

Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря

Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число.
Интерфакс 07:48
Общество

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Общество

Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
ТАСС 04:55
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Политика

Владимир Путин ответил на вопрос о мусорной реформе

Владимир Путин на пресс-конференции призвал компании наладить порядок в сфере мусорной переработки.
ГТРК Марий Эл 06:20
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Общество

Угроза наводнения в Петербурге миновала

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Российская газета 03:04
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Политика

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
iReactor 04:46
Энергетика

Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз

Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
Евразия Daily 03:37
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
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