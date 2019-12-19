Политика
ИзвестияПутин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке. Об этом он рассказал на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
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«Это не мои, а наши общие достижения»: Владимир Путин ответил на вопрос «Комсомольской правды»
Комсомольская правда07:20
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Политика
Путин отказался проводить «чистку» среди силовиков из-за дела Голунова
Президент России Владимир Путин не намерен устраивать «чистку» в органах безопасности.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Футбол
Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место
Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Гаджеты
Pornhub рассказал об Android то, о чем умалчивает Google
Ресурс Pornhub входит в топ-50 мирового рейтинга сайтов по версии Alexa, поэтому его данные отображают с высокой точностью процент использования различных версий ОС Android в 2019 году.
Политика
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
Здоровье
Стали известны самые эффективные меры профилактики диабета
Действенные способы профилактики перечислили специалисты. Медики рекомендуют в первую очередь следить за своим весом.
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков
Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Политика
Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС
Экономика
Отрасль органик-продуктов попросила о моратории на надзорные санкции
Профессиональные ассоциации в преддверии вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органической продукции считают критической ситуацию в отрасли и обратились к вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой ввести годовой мораторий на применение административных санкций по этому закону, говорится в их совместном обращении (имеется в распоряжении РИА Новости).
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Общество
Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря
Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" было опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений в рамках закона об устойчивом рунете, которые были назначены на 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о мусорной реформе
Владимир Путин на пресс-конференции призвал компании наладить порядок в сфере мусорной переработки.
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Общество
Угроза наводнения в Петербурге миновала
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге открыты, сообщает дирекция КЗС.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Политика
Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Энергетика
Без транзита украинская ГТС подешевеет в 10 раз
Без транзита российского газа украинская газотранспортная система оценивается в $ 1,45 млрд.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.