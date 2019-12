Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.