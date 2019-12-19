Политика
Московский КомсомолецПутин назвал самые сложные моменты своего президентства
Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин. "Никогда его не забуду" - сказал Путин о теракте в Беслане, поморщившись при этом.
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«Это не мои, а наши общие достижения»: Владимир Путин ответил на вопрос «Комсомольской правды»
Комсомольская правда07:20
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Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге
На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос по ситуации с Боткинской больницей.
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Общество
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Спорт
В январе подписчики Xbox Live Gold получат «Бэтмена» и «Теккен»
Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Спорт
РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Политика
Путин: «Донбасс порожняк не гонит»
Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Киберспорт
Daxak: «Так получилось, что я и Меложул – не часть Winstrike»
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)
Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Здоровье
3,3 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России
Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
Политика
В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа
Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.