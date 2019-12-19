Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал самые сложные моменты своего президентства

Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин. "Никогда его не забуду" - сказал Путин о теракте в Беслане, поморщившись при этом.
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В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
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Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Путин прокомментировал ситуацию с Боткинской больницей в Петербурге

На проходящей в Москве пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты задали главе государства вопрос по ситуации с Боткинской больницей.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
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Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
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В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

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Российский лидер обвинил власти Украины в том, что они пытаются решить конфликт в Донбассе силовым способом — пытаются задушить и отрезать эту территорию от остальной Украины.
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Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

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Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
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С начала прививочной кампании в Подмосковье 3,3 млн. жителей прошли вакцинацию от гриппа.
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Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

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Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
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В палате представителей США началось голосование по импичменту Трампа

Палата представителей США проводит голосование в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском вчера в 20:19
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Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

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Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском 09:17
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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Наталья Фриске стала двойником покойной сестры

Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
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