Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства. По словам российского лидера, самыми тяжелыми событиями за время его президентства являются крупные теракты.

Путин назвал самые тяжелые события за годы его президентства

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.

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