Политика

ПолитРоссияПолитРоссияПутин назвал самые тяжелые события за годы его президентства

Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства. По словам российского лидера, самыми тяжелыми событиями за время его президентства являются крупные теракты.
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