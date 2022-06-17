РИА НовостиПутин назвал штурм позиций ВСУ под Донецком нецелесообразнымПрезидент России Владимир Путин заявил, что штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно.РИА НовостиШтурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно.РБКШтурмовать укрепрайоны по мнению военных, несмотря на удары по Донецку, нецелесообразно, считает Путин.REGNUMПо словам главы государства, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияВечерняя МоскваРБКПятый каналИзвестияРоссийская газетаФАНRT на русскомПрофильLife.ruРЕН ТВREGNUMЦарьградКомсомольская правдаГазета.RuDaily StormИА Красная ВеснаПодробнее о событииПутин считает нецелесообразным штурмовать укрепрайоны под ДонецкомТАССвчера в 12:45Путин назвал штурм позиций ВСУ под Донецком нецелесообразнымРИА Новостивчера в 12:45Президент России Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под ДонецкомLenta.ruвчера в 12:06Путин выступил против штурма укрепрайонов, из которых ВСУ наносят удары по ДонецкуИнтерфаксвчера в 12:11Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразноРБКвчера в 12:10Путин отметил опасность штурма укрепрайонов ВСУ в ДонбассеRT на русскомвчера в 12:07Путин заявил о нецелесообразности штурма укрепрайонов Украины под ДонецкомРоссийская газетавчера в 13:39Показать ещёОценить1,8KПоделиться