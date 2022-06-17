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Путин назвал штурм позиций ВСУ под Донецком нецелесообразным

Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно.
РИА Новости
Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно.
РБК
Штурмовать укрепрайоны по мнению военных, несмотря на удары по Донецку, нецелесообразно, считает Путин.
REGNUM
По словам главы государства, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов.
ТАСС

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Путин считает нецелесообразным штурмовать укрепрайоны под Донецком
ТАССвчера в 12:45
Путин назвал штурм позиций ВСУ под Донецком нецелесообразным
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Президент России Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под Донецком
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Путин выступил против штурма укрепрайонов, из которых ВСУ наносят удары по Донецку
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Путин заявил о нецелесообразности штурма укрепрайонов Украины под Донецком
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