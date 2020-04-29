Коронавирус
Российская газетаПутин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
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Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места.
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond
Концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, отказался от производства в РФ листового чая Lipton и Brooke Bond и сохранил только пакетики.
Интерфакс 06:55
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Общество
Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях
Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ 02:40
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Здоровье
Учёные определили страну, которая лучше всех поборола COVID-19
Видимо, как полагают учёные, власти страны предприняли эффективные меры, организовав моментальное выявление заболевших и отслеживание их контактов, карантин, предписание социального дистанцирования, включающее обеспечение населения защитными масками и закрытие школ.
Э Вести вчера в 05:15
Наука
В Сахаре нашли большой метеоритный кратер
Вполне возможно, что в ходе экспедиции удасться также обнаружить куски астероида или хотя бы следы характерных для метеоритных кратеров минералов.
Популярная механика 08:22
Политика
Путин вновь выступит с обращением по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам по поводу эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Время Н вчера в 07:00
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
Общество
Рестораны и музеи откроются в Швейцарии 11 мая
Правительство Швейцарии, где началось постепенное смягчение ограничений из-за пандемии, разрешило открыть рестораны, музеи и библиотеки с 11 мая.
Вестник Кавказа 09:27
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Политика
Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая
РБК вчера в 12:54
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня вчера в 03:49
Кино
«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют
Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
Культуромания вчера в 13:40
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Здоровье
Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса
Назван неожиданный положительный эффект пандемии китайского коронавируса, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:11
Общество
В сети выставили на продажу данные оформлявших микрокредиты россиян
Эксперты предупредили, что когда эти данные окажутся в руках мошенников, то они могут попытаться оформить онлайн-займы на другого человека, правда, для этого потребуется еще и номер СНИЛС, которого в базе нет.
Профиль 04:06
Футбол
Почеттино может возглавить «Ньюкасл»
Новые владельцы английского «Ньюкасла» намерены пригласить на пост главного тренера команды известного аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который ранее тренировал лондонский «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
Свободная Пресса 09:25
Политика
Основатели газеты «Ведомости» предупреждают о ее возможном банкротстве
Основатели газеты «Ведомости» предупреждают о ее возможном банкротстве.
Эхо Москвы 09:32
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Игры
Сюжет NieR Replicant расширят, а геймплей переделают под NieR Automata
Нововведения коснутся и сюжета, где, помимо прочего, появятся новые персонажи — кому-то из них свои голоса подарят уже знакомые по ролям 2B и 9S актёры.
Игромания.ру 06:01
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12