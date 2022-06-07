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Путин назвал ситуацию на валютном рынке в России стабильной

Российские власти смогли стабилизировать ситуацию на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по вопросам экономики.
ТАСС
Ситуация на валютном рынке России стабильна, укрепление рубля позволило ослабить требования к экспортерам по объему обязательной продажи валютной выручки, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Sputnik Армения
"Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определенные риски", — добавил Путин.
ПРАЙМ
Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
Взгляд.ру

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Путин назвал ситуацию на валютном рынке в России стабильной
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