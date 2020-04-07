Коронавирус
Lenta.ruПутин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.
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Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Общество
Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме
Как рассказал в эфире Первого канала депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина введена в искусственную кому, передает ТАСС.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Армия и оружие
Российские военные специалисты прибыли в Армению для борьбы с коронавирусом
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Игры
CD Projekt RED объявила конкурс по моддингу PC в стилистике Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED анонсировала новый конкурс «Cyber-up Your PC» по моддингу корпуса PC в эстетике Cyberpunk 2077.
Политика
Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Спорт
Российская фигуристка Шошина подхватила в Италии коронавирус
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Здоровье
У беременной женщины выявлен коронавирус в Воронежской области
В правительстве Воронежской области во вторник, 7 апреля подтвердили, что одна из 23 пациентов в Воронежской области с подтвержденным диагнозом коронавирус находится в положении.
Общество
Видеообращение о коронавирусе из реанимации записала медсестра
Медсестра из британского города Базилдон, работающая в реанимационном отделении местной больницы, опубликовала видеоролик, в котором описывает сложившуюся в медучреждениях ситуацию на фоне пандемии.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Биатлон
Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера
В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Космос
Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.