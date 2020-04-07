Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Общество Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме Как рассказал в эфире Первого канала депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина введена в искусственную кому, передает ТАСС.

Авто Продажи новых автомобилей в России выросли за март Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Здоровье У беременной женщины выявлен коронавирус в Воронежской области В правительстве Воронежской области во вторник, 7 апреля подтвердили, что одна из 23 пациентов в Воронежской области с подтвержденным диагнозом коронавирус находится в положении.

Общество Видеообращение о коронавирусе из реанимации записала медсестра Медсестра из британского города Базилдон, работающая в реанимационном отделении местной больницы, опубликовала видеоролик, в котором описывает сложившуюся в медучреждениях ситуацию на фоне пандемии.

Биатлон Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общество В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.

Общество Главврач московской больницы заразилась коронавирусом В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.