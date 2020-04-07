Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.
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Владимир Путин
Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
— Владимир ПутинРБК 11:37

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Московский Комсомолец11:47

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Lenta.ru11:12
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Футбол

Кроос заявил, что он против снижения зарплат футболистам

Ранее ряд европейских футбольных клубов сократилили зарплаты своим игрокам, чтобы уменьшить убытки из-за паузы в национальных чемпионатах, вызванной карантином.
Metaratings 13:25
Политика

Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
Lenta.ru 09:04
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
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Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
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Технологии

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В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
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Авто

Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют

Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
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Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Общество

Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2

Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Вести.Ru 18:43
Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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Политика

Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ

Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:20
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В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 08:24
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Происшествия

Сотрудник авиазавода «Прогресс» в Приморье умер от коронавируса

Известия 06:01
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Здоровье

Бабура: Вероятным источником заражения девяти человек на дне рождения является гость, посетивший Италию

Вероятным источником является гость, посещавший Италию. Об этом заявила глава ведомства Елена Бабура на брифинге во вторник, 7 апреля.
Калининград.Ru 10:27
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
ФАН 09:39
Киберспорт

Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch

Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
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В Москве избили первого солиста группы «На-На»

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Авто

В России отзывают более 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5

В России объявлен отзыв автомобилей Mazda. Это 9 040 кроссоверов CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
За рулем Кубань вчера в 12:46
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РИА Новости 09:22
Общество

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу

Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Амур.инфо 05:49
Политика

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Интерфакс 06:17
Политика

Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Газета.Ru 13:48
Армия и оружие

Стрелков заявил, что Россия могла победить Украину без применения силы

В эфире программы «Момент истины», которую можно увидеть на YouTube, он рассказал, что Москва упустила возможность победить Киев без использования силы.
Политическая Экспертиза 06:50
Общество

В Испании введут постоянный базовый доход для граждан

В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
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