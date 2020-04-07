Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Общество У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Общество Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.

Авто В России отзывают более 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5 В России объявлен отзыв автомобилей Mazda. Это 9 040 кроссоверов CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

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Политика Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.