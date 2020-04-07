Коронавирус
Lenta.ruПутин назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной. Слова главы государства приводит РИА Новости.
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Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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Футбол
Кроос заявил, что он против снижения зарплат футболистам
Ранее ряд европейских футбольных клубов сократилили зарплаты своим игрокам, чтобы уменьшить убытки из-за паузы в национальных чемпионатах, вызванной карантином.
Политика
Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области
По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Авто
Названы 5 производителей, автомобили которых не ржавеют
Недавно экспертами аналитического агентства «Автостат» был составлен рейтинг авто, кузов которых не подвержен коррозии.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
Расшифрован полный геном коронавируса SARS COV-2
Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Игры
В PlayStation Now добавили «Человека-паука» и Just Cause 4
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Здоровье
Бабура: Вероятным источником заражения девяти человек на дне рождения является гость, посетивший Италию
Вероятным источником является гость, посещавший Италию. Об этом заявила глава ведомства Елена Бабура на брифинге во вторник, 7 апреля.
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Киберспорт
Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch
Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
Авто
В России отзывают более 9 тысяч кроссоверов Mazda CX-5
В России объявлен отзыв автомобилей Mazda. Это 9 040 кроссоверов CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Общество
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу
Десятки предприятий Амурской области могут возобновить работу во вторник, 7 апреля.
Политика
Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым
В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Армия и оружие
Стрелков заявил, что Россия могла победить Украину без применения силы
В эфире программы «Момент истины», которую можно увидеть на YouTube, он рассказал, что Москва упустила возможность победить Киев без использования силы.
Общество
В Испании введут постоянный базовый доход для граждан
В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.