Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны. Об этом он сказал во время совещания по коронавирусу.

Путин рассказал, как победить коронавирус с минимальными потерями

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