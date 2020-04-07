Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал, как победить коронавирус с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны. Об этом он сказал во время совещания по коронавирусу.
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Владимир Путин
Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
— Владимир ПутинРБК 11:37

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Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
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Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform 05:29
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
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Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
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В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Происшествия

В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики

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Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса

Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Lenta.ru 12:08
Общество

Forbes опубликовал список богатейших людей мира

Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
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Создан полимерный гель, который увеличит добычу нефти

Гель полностью впитывает воду даже при температурах ниже 30°С. По сравнению с известными технологиями, пермский гель набухает минимум в два раза больше, заполняя промытые водой каналы, нефти в которых уже нет.
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Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
РИА Новости 12:35
Общество

Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок

Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
ТАСС 11:39
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В сети появился первый трейлер нового боевика с Крисом Хэмсвортом

Нью-Йорк, США, 7 апреля 2020, 16:23 — REGNUM Netflix выпустила трейлер экшен-фильма Extraction («Эвакуация») с Крисом Хэмсвортом в главной роли.
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Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса

Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
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Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.
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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
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Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
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Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
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Рыжий из «Иванушек» одобрил желание тезки найти свою любовь

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«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Интерфакс 11:14
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В Москве избили первого солиста группы «На-На»

В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:46
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В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
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Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
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Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Общество

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
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Политика

На Украине могут частично продлить карантин до сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных ограничений будет действовать в стране до сентября текущего года.
Rambler News Service 11:07
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