Коронавирус
Московский КомсомолецПутин рассказал, как победить коронавирус с минимальными потерями
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны. Об этом он сказал во время совещания по коронавирусу.
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Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями.
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Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Происшествия
В Ивановской области произошёл пожар в здании швейной фабрики
Экономика
Объяснены низкие траты России на спасение экономики от коронавируса
Низкие по сравнению с другими государствами траты России на спасение экономики от последствий коронавируса связаны с опасениями властей страны, что период дешевой нефти затянется.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Наука
Создан полимерный гель, который увеличит добычу нефти
Гель полностью впитывает воду даже при температурах ниже 30°С. По сравнению с известными технологиями, пермский гель набухает минимум в два раза больше, заполняя промытые водой каналы, нефти в которых уже нет.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Общество
Мантуров сообщил, что Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок
Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Кино
В сети появился первый трейлер нового боевика с Крисом Хэмсвортом
Нью-Йорк, США, 7 апреля 2020, 16:23 — REGNUM Netflix выпустила трейлер экшен-фильма Extraction («Эвакуация») с Крисом Хэмсвортом в главной роли.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о российском происхождении коронавируса
Следственной комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения фейка о том, что новый коронавирус был создан в России.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
По последним данным, всего в Италии общее число случаев инфицирования составляет сто тридцать две тысячи пятьсот сорок семь, число жертв коронавируса возросло до шестнадцати тысяч пятисот двадцати трех.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Политика
Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон переведен в реанимацию
Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, состояние британского премьер Бориса Джонсона ухудшилось, что заставило врачей принять решение о переводе политика в палату интенсивной терапии, - реанимацию.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» одобрил желание тезки найти свою любовь
Артист дал комментарий корреспонденту издания NewInform. Оказалось, полный тезка исполнителя является мужем его покойной сестры.
Общество
«Спортмастер» полностью закрыл большинство магазинов в РФ
Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Общество
Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.
Политика
На Украине могут частично продлить карантин до сентября
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных ограничений будет действовать в стране до сентября текущего года.