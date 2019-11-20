Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные". Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.
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Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Коммерсантъ06:09

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

РИА Новости06:37

Путин заявил о застое реальных доходов россиян

Известия06:30

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

РБК06:10

Путин назвал скромными результаты работы кабмина по обеспечению роста доходов граждан

ТАСС06:42

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Интерфакс06:04

Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан

RT на русском06:01
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Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Армия и оружие

«Корабли-призраки»: Китай испытал новую технологию подмены данных GPS

Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.
Российская газета вчера в 07:46
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Авто

В РФ вырос спрос на авто для разбора на запчасти

В 2019 году в России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти.
Автоновости дня вчера в 02:50
Футбол

СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»

Московский Комсомолец 09:07
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
BFM.ru 10:12
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 06:40
Кино

Стартовала работа над сиквелом «Джокера»

Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
RuNews24.ru 10:49
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ

RuNews24.ru 05:52
Игры

Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре

ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Cyber.sports.ru вчера в 14:57
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Экономика

Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
РБК 06:32
Политика

Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже

Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Евразия Daily 08:31
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Футбол

Тедеско: я всегда находил критику положительной

Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
RT на русском 10:27
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Здоровье

Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление

Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Вечерняя Москва 18 ноября в 12:06
Политика

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 10:34
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
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