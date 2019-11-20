Общество
РИА НовостиПутин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Как подчеркнул президент, доходы граждан — важнейшее направление работы правительства, однако "результаты пока скромные". Кроме того, Путин отметил позитивную экономическую динамику в России, несмотря на снижение темпов глобальных показателей в этой сфере.
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Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Армия и оружие
«Корабли-призраки»: Китай испытал новую технологию подмены данных GPS
Как сообщил руководитель радионавигационной лаборатории в Техасском университете в Остине, эксперт по взлому GPS Тодд Хамфрис, если раньше в навигационные службы поступали просто ложные данные о местоположении кораблей, то сейчас ретрансляторы на нескольких судах передают различные позиции, которые образуют на карте странные кольцеообразные узоры.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Авто
В РФ вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году в России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти.
Футбол
СМИ сообщили о финансовом мошенничестве в отношении вратаря «Спартака»
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Кино
Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре
ПК-версия Detroit: Become Human выйдет 12 декабря 2019 года. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
Политика
Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже
Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Футбол
Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Футбол
Тедеско: я всегда находил критику положительной
Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Политика
Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты
Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.