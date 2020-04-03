«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.

Здоровье Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются посетители аптек, магазинов и заправок.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Здоровье В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно Новый Калининград В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции.

Наука Избыток соли в пище ослабляет иммунитет В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Наука Ученые рассказали, чем полезна горячая ванна Оказалось, что ежедневный прием горячей ванны снижает вероятность инсульта на 26%, а риска сердечных заболеваний – на 28%.

Политика Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".

Энергетика Путин допустил возможность сокращения добычи нефти Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Футбол Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.