Коронавирус
ИзвестияПутин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
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Здоровье
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются посетители аптек, магазинов и заправок.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Политика
Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Театры
Большой театр в онлайн-формате представит балет «Марко Спада»
Происшествия
В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек
Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Здоровье
В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно
Новый Калининград В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Экономика
Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране
Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова официально подтвердила беременность от Давида Манукяна
34-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова официально подтвердила беременность от своего возлюбленного, 28-летнего блогера Давида Манукяна (известен под псевдонимом Dava).
Происшествия
Переболевшая коронавирусом пенсионерка скончалась в Туле
Переболевшая коронавирусом 93-летняя женщина скончалась в Тульской области за день до выписки.
Наука
Ученые рассказали, чем полезна горячая ванна
Оказалось, что ежедневный прием горячей ванны снижает вероятность инсульта на 26%, а риска сердечных заболеваний – на 28%.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли
На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения добычи нефти
Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Футбол
Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным
Три дня назад анализы показали, что у нас нет инфекции. Мы решили сдать третий тест, который оказался положительным.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.