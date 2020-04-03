Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

Путин провел онлайн-совещание по развитию энергетики

REGNUM03 апреля в 12:58

Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками

Комсомольская правда03 апреля в 13:52

Путин: Россия готова к сотрудничеству с США на нефтяном рынке

ИА Красная Весна03 апреля в 13:07

Путин рассказал о рисках из-за цен на нефть и заявил о готовности договариваться о сокращении добычи

URA.Ru03 апреля в 16:35

Путин не исключил дефицит нефти в будущем из-за ситуации на рынке

ФАН03 апреля в 12:55

Путин оценил ситуацию на мировом энергорынке

Rambler News Service03 апреля в 12:45

Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики

Известия03 апреля в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
Здоровье

Ограничить продажу алкоголя предлагает главный нарколог России

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в России на время пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Live24 вчера в 06:42
Здоровье

Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств

В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
BFM.ru 10:54
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Происшествия

Свыше 200 пациентов с коронавирусом лечится в Коммунарке

Ранее Проценко заявил о своем удивлении от возраста пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Москва 24 01:45
Энергетика

Перенос встречи ОПЕК+ может обрушить цены на нефть

Перенос виртуальной встречи между странами ОПЕК+ и может вызвать новый обвал цен на нефть, считает ряд экспертов, 4 апреля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 09:18
Единоборства

Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия 1».
RT на русском 11:10
Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Газета.Ru 07:41
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

В Краснодарском крае отменены пропуска для транзитного проезда

Отменены пропуска для автомобилей, которые двигаются транзитом через Краснодарский край.
КП - Кубань 06:05
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

RT на русском 10:58
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Музыка

Группа «Сплин» обратилась к Гарри Поттеру в «протестной» песне

На своем официальном YouTube-канале группа "Сплин" выложила новую песню, которая называется "Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".
Piter.tv 10:02
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Музыка

Григорий Лепс записал альбом песен Владимира Высоцкого

Телеканал Санкт-Петербург 10:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Суть событий вчера в 10:12
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:04
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Авто

Появились фото нового Lada Largus FL

В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Автоновости дня 02:55
Политика

Комиссия Госдумы изучит материалы ряда изданий о коронавирусе

Глава комиссии уточнил, что это сми привело в материале мнение правозащитников из признанной нежелательной организации «Открытая Россия», которые заявили, что принятые в России поправки по противодействию фейк-ньюз о коронавирусе якобы являются ограничением свободы слова.
АБН 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное