Коронавирус
ИзвестияПутин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
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Путин о рынке нефти: Ситуация может обернуться высокими рисками
Комсомольская правда03 апреля в 13:52
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