Экономика
Капитал страныПутин рассказал о росте зарплат россиян
Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции заявил, что в последние годы в стране наблюдается снижение реальных доходов российских граждан.
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Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
Происшествия
Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
Кино
На Netflix стартовал сериал «Ведьмак»
Политика
В офисе партии Порошенко прошли обыски
В партии «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, пожаловались на обыск.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз
Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.
Политика
США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Футбол
Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
Технологии
Puma представила специальные кроссовки для геймеров
Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Экономика
В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество
Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» готовятся взрывать «всушников»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Футбол
«Хоффенхайм» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
В следующем туре Боруссия на выезде встретится с Аугсбургом, а Хоффенхайм дома сыграет против Айнтрахта.