Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции заявил, что в последние годы в стране наблюдается снижение реальных доходов российских граждан.

Происшествия В центре Москвы возобновилась стрельба Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.

Политика Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу» Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.

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