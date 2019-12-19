Экономика

Капитал страныКапитал страныПутин рассказал о росте зарплат россиян

Лидер Российской Федерации Владимир Путин во время 15-й большой ежегодной пресс-конференции заявил, что в последние годы в стране наблюдается снижение реальных доходов российских граждан.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

ТАССвчера в 08:05

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБКвчера в 07:56

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

Телеканал 360°вчера в 07:39

Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ruвчера в 07:33

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВвчера в 07:20

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

РИА Новостивчера в 07:39
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В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
РБК вчера в 23:52
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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Майкла Оуэна на матч 18-го тура АПЛ

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Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»

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Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
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Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

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Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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Названы лучшие сериалы 2019 года

Британская газета The Guardian представила свою версию рейтинга лучших сериалов 2019 года.
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Массовое ДТП с 11 машинами произошло в Воронежской области

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей в результате ДТП.
Газета.Ru 14:32
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СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
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На Netflix стартовал сериал «Ведьмак»

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Политика

В офисе партии Порошенко прошли обыски

В партии «Европейская солидарность» (ЕС), возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко, пожаловались на обыск.
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Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
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Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

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Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru 08:58
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У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Общество

МВД предложило повысить штраф за превышение скорости в шесть раз

Штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров в час предлагается повысить примерно в четыре раза: с текущих 1-1,5 тысячи рублей до 4 тысяч.
Газета.Ru 10:26
Политика

США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты направили КНР официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего.
Российская газета 16:58
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Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
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Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
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Puma представила специальные кроссовки для геймеров

Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
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Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео

На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
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В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество

Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
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Армия и оружие

Боевики «Правого сектора» готовятся взрывать «всушников»: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
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Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

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Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

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Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

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В следующем туре Боруссия на выезде встретится с Аугсбургом, а Хоффенхайм дома сыграет против Айнтрахта.
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