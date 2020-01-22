Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
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Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

РИА Новости07:30

Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в соцсетях

ТАСС07:29

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Lenta.ru07:17

Путин потребовал защитить школьников от «уродов» из «групп смерти»

Интерфакс07:25

Путин: необходимо защитить школьников от так называемых «групп смерти»

Интерфакс - Россия07:19

Путин назвал мразями и уродами организаторов «групп смерти» в соцсетях

РЕН ТВ07:25

Путин высказался по поводу «групп смерти» в соцсетях

RT на русском07:15
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Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Политика

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
РИА Новости 08:32
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 06:08
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы 20 января в 00:05
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Футбол

«Ростов» продлил контракты с Шомуродовым, Норманном и Глебовым

Чемпионат 09:00
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° 20 января в 12:57
Общество

ФСБ рассекретила документы об Освенциме

Рамблер 05:32
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM 06:46
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Игромания.ру 07:33
Игры

Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

RuNews24.ru вчера в 08:54
Политика

Путин заявил, что России нужна крепкая президентская власть

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области заявил, что такой стране, как Россия, нужна крепкая президентская власть.
RT на русском 05:53
Политика

Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Life.ru вчера в 12:32
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Pravda.Ru 08:14
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Общество

Доступ к порталу госуслуг станет для россиян бесплатным с марта

Напомним, во время Послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал масштабный проект "Доступный Интернет", который обеспечит всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Life.ru вчера в 07:17
Авто

Mitsubishi оставит в России дизельный Pajero Sport

В России будет продаваться обновленный Pajero Sport с дизельным двигателем.
МонаВиста 05:57
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Кино

Зак Снайдер выложил новые кадры «Лиги справедливости» с дворецким Альфредом и супергероем Атомом

Киноафиша России 09:01
Авто

Стали известны цены на все комплектации нового кроссовера Kia Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos будет доступен в России в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium.
AutoNews 08:10
Происшествия

Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
BFM.ru 07:19
Политика

МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел

Специалисты должны установить еще более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен, сообщил среду глава МВД России Владимир Колокольцев.
Взгляд.ру 09:09
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 19 января в 03:05
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
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