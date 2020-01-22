Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
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Психолог прокомментировал слова Путина об уродах, создающих «группы смерти»

Московский Комсомолец13:20

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

РБК07:59

Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Lenta.ru07:17

Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в соцсетях

ТАСС07:29

Путин потребовал защитить школьников от «уродов» из «групп смерти»

Интерфакс07:25

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

РИА Новости07:30

Путин высказался по поводу «групп смерти» в соцсетях

RT на русском07:15
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Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Экономика

Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова

Заявление подала иностранная компания Persit Services Inc. Агентство отмечает, что суд начал наблюдение в отношении Мазурова, а также включил в реестр требований его кредиторов задолженность перед Persit Services Inc. в размере около 2,1 млрд руб. По существу дело будет рассматриваться 22 июля.
РБК 15:12
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Политика

Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ

Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры.
Интерфакс 11:30
Здоровье

Врач рассказал о пользе и вреде меда

Волгоградская правда 19 января в 22:16
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Общество

Малькевич предупредил о распространении фейков о коронавирусе в России

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что в Сети массово стали появляться панические сообщения на тему распространения коронавируса в России.
Взгляд.ру 13:24
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Футбол

«Барселона» вырвала путёвку в 1/8 финала Кубка Испании на 4-й добавленной минуте

«Барселона» одолела в гостях «Ибицу» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
RT на русском 15:19
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru 12:46
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП

В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
РБК 12:29
Футбол

The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью

Bookmaker-ratings.ru 05:44
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

В чем SEC подозревает Telegram В начале 2018 года Telegram через структуры Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлек $1,7 млрд от неназванных инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram.
РБК 13:00
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Политика

Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что в настоящее время человечеству угрожают "четыре всадника апокалипсиса".
Московский Комсомолец 12:12
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
REGNUM 13:56
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Экономика

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
РБК вчера в 18:50
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