Экономика
Life.ruПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
Федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, — сказал глава государства. Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
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Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Наука
Определены четыре разных типа старения людей
Общество
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Политика
Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения
Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Биатлон
В IBU отреагировали на предложение сократить число участниц Кубка мира
Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Хоккей
Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ
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Экономика
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Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Политика
Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Политика
Путин потребовал не допускать перебоев в поставках важных лекарств
Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что перебоев с поставками жизненно важных лекарств в регионы больше быть не должно.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Гаджеты
Apple представит весной две модели iPhone 9
Согласно сайту MacOtakara, со ссылкой на источники в цепочке поставок, которые представили товары на CES 2020, Apple работает над продолжением линейки iPhone 8. Возможно, новинка выйдет под названием iPhone 9 или iPhone SE 2. Точное имя аппарата пока неизвестно.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Экономика
Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое
Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
Происшествия