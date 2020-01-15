Экономика

Life.ruLife.ruПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, — сказал глава государства. Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
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Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Российская газета05:06

Путин: Бизнесменов избавят от угрозы стать частью ОПГ по 210 статье УК

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Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

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Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

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Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Life.ru04:50
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
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Определены четыре разных типа старения людей

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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В Амурской областной больнице появился УЗИ-аппарат премиум-класса

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Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Российская газета 05:50
Политика

Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения

Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.
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Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале IGN.
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Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:37
Экономика

Кудрин назвал стоимость плана Путина

Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Lenta.ru 06:10
Экономика

Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
РЕН ТВ 05:52
Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.
Avia.pro 13 января в 19:02
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
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В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

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Политика

Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 01:51
Политика

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

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Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
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Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Путин потребовал не допускать перебоев в поставках важных лекарств

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что перебоев с поставками жизненно важных лекарств в регионы больше быть не должно.
Коммерсантъ 05:20
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Apple представит весной две модели iPhone 9

Согласно сайту MacOtakara, со ссылкой на источники в цепочке поставок, которые представили товары на CES 2020, Apple работает над продолжением линейки iPhone 8. Возможно, новинка выйдет под названием iPhone 9 или iPhone SE 2. Точное имя аппарата пока неизвестно.
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
Российская газета 03:21
Происшествия

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Вести.Ru вчера в 10:57
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Политика

Послание Путина Федеральному собранию увидят горнолыжники на Эльбрусе

Ридус вчера в 12:33
Экономика

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
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