Федеральный бюджет должен компенсировать регионам две трети выпадающих доходов при применении вычета по налогу на прибыль, — сказал глава государства. Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.

Политика Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.

Политика Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Биатлон В IBU отреагировали на предложение сократить число участниц Кубка мира Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар отреагировал на предложение эксперта телеканала NRK Олы Лунде уменьшить число участниц Кубка мира в целях повышения интереса к гонкам.

Экономика Кудрин назвал стоимость плана Путина Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Экономика Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.

Армия и оружие Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.

Политика Путин потребовал не допускать перебоев в поставках важных лекарств Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что перебоев с поставками жизненно важных лекарств в регионы больше быть не должно.

Гаджеты Apple представит весной две модели iPhone 9 Согласно сайту MacOtakara, со ссылкой на источники в цепочке поставок, которые представили товары на CES 2020, Apple работает над продолжением линейки iPhone 8. Возможно, новинка выйдет под названием iPhone 9 или iPhone SE 2. Точное имя аппарата пока неизвестно.