Политика

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин сообщил о возможности победить коронавирус за три месяца

Глава государства отметил, что Россия способна раньше, чем другие страны, решить проблемы, связанные с коронавирусом. По словам Путина, это возможно сделать в ближайшие три месяца.
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