Коронавирус
Lenta.ruПутин назвал сроки новой волны коронавируса в России
Российский лидер призвал Министерство здравоохранения подготовиться и подумать, о чем говорят российские и зарубежные специалисты, предупреждающие о новой волне заражений осенью. Ранее на том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — заявила Голикова.Екатеринбург Онлайн07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Киберспорт
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: «Ведьмак 3», Prince of Persia: The Forgotten Sands, Forza Motorsport, Vagrant Story
5 лет назад — The Witcher 3: Wild Hunt (19 мая 2015) Трудно поверить, но у «Дикой охоты» в этом году первый юбилей: 19 мая проекту стукнуло пять лет.
Игромания.ру вчера в 08:25
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
В Нижегородской области протестируют препарат от коронавируса
Сообщается, что лекарство протестируют в 30 медцентрах в девяти регионах Российской Федерации, включая Нижегородскую область.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 06:56
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Авто
Kia готовит новый компактный ситикар
Корейский автопроизводитель воспользуется преимуществом боязни людей общественного транспорта после коронавируса, выпусти новый, полностью электрический ситикар, который будет конкурировать с Citroen Ami.
SpeedMe 07:58
Общество
В Мадриде и Барселоне смягчат ограничительные меры с 25 мая
Власти Испании смягчат для Мадрида и Барселоны ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, с 25 мая, сообщили в министерстве здравоохранения страны в пятницу.
Вестник Кавказа 09:35
Культура
Рассерженный Михалков ответил матом на критику его передачи
Народный артист РСФСР агрессивно отреагировал на критику нового выпуска его передачи "Бесогон ТВ" на YouTube.
Слово и Дело 10:51
Общество
В Самарской области рассказали о возрасте инфицированных коронавирусом
Светлана Архипова отметила, что темпы инфицирования не снижаются, поэтому есть все основания полагать, что в скором времени пиковое значение этого показателя в Самарской области, которое зафиксировали 20 мая (98 фактов заражения), будет снова достигнуто.
REGNUM 02:22
Общество
Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
Общество
Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии
"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
ТАСС 10:57
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Транспорт
Власти Москвы объяснили правила проезда для жителей Подмосковья
Ранее жители Подмосковья пожаловались на невозможность использовать свои цифровые пропуска для поездок в Москву с сегодняшней даты.
Говорит Москва 11:29
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Культура
Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»
Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 20 мая в 12:20
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Кино
Опубликован новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Студия Warner Bros. выпустила на своем Youtube-канале новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод», мировая премьера которого запланирована на 17 июля.
Rambler News Service 04:14
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:39
Технологии
Microsoft пригласила всех в игру, выпущенную 30 лет назад
Знаменитая "Косынка" (Microsoft Solitaire), электронная версия популярного пасьянса, впервые была выпущена 30 лет назад.
Вести.Ru 06:49