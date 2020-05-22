Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем, — заявила Голикова.

с чего всё началось

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