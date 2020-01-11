Политика
Российская газетаПутин назвал сроки реализации «Северного потока-2»
Газовая тематика звучала сегодня на переговорах президента России и канцлера ФРГ в Кремле. Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.
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Политика
Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Футбол
«Лацио» установил рекорд клуба по количеству побед подряд в серии А
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Общество
Российский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером
В городе Камень-на-Оби Алтайского края мальчик оплатил проезд блогерше Наталье Мишиной и получил 1,5 миллиона рублей.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Кино
Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Космос
Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределённый срок
В конце декабря представитель NASA сообщил РИА Новости, что на 15 января намечен выход в открытый космос американок Кристины Кук и Джессики Меир.
Происшествия
В пригороде Стамбула произошло землетрясение
В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
Общество
Умер правивший почти 50 лет султан Омана
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Футбол
Хави может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова
Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Политика
Лидер Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике
Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым ситуацию в республике.
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Футбол
«Ливерпуль» задавил «шпор» авторитетом
"Ливерпуль" знает, что делает, и хотя откровенно рисковать двумя очками, команды Ван Дейка точно не заслуживала сегодня поражения.
Шоу-бизнес
Александр Ревва «женился» в четвертый раз на собственной супруге
Фото с супругом и дочками Анжелика опубликовала в своем Instagram.
Наука
За 200 лет снизилась нормальная температура человека
Интересный факт опубликовали ученые из США Как сообщает ToDay News Ufa, стоит вспомнить, что определение нормальной температуры тела было аж в 1851 году и сформулировал его немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих.
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Экономика
Базовый тариф на электроэнергию вырос на Дальнем Востоке
Базовый уровень цен на электроэнергию в регионах Дальнего Востока на 2020 год установило правительство России.
Политика
США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.