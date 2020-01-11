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Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.

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Наука За 200 лет снизилась нормальная температура человека Интересный факт опубликовали ученые из США Как сообщает ToDay News Ufa, стоит вспомнить, что определение нормальной температуры тела было аж в 1851 году и сформулировал его немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих.

Технологии Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.