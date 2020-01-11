Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал сроки реализации «Северного потока-2»

Газовая тематика звучала сегодня на переговорах президента России и канцлера ФРГ в Кремле. Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.
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