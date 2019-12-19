Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.

Шоу-бизнес Софья Эрнст подтвердила беременность Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Общество «Роснефть» провела кадровые перестановки Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Спорт РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.