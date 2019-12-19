Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Путин назвал ошибки СССР

REGNUM12:52

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Lenta.ru05:41

Главные ответы Путина: Ленин, мигранты, «танки под Ростовом», закон о насилии и суверенный интернет

Царьград12:00

Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только

Украина.ру08:56

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Мой Брянск12:15

Путин насчитал у России 2 тыс. болевых точек

РБК05:24

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Sibnet Новости05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

РБК 13:58
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье

Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Газета Кемерова 03:13
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Спорт

В январе подписчики Xbox Live Gold получат «Бэтмена» и «Теккен»

Styx: Shards of Darkness (Xbox One) — 1-31 января Первый сезон «Бэтмена» от Telltale (Xbox One) — 16 января-15 февраля Tekken 6 (Xbox 360, Xbox One) — 1-15 января LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (Xbox 360, Xbox One) — 16-31 января.
Игромания.ру 12:01
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Кино

Поклонники обсуждают новый роман Прилучного на съемочной площадке

7Дней.ру 14:00
Политика

СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
РБК 13:47
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Уфимские Заметки вчера в 13:24
Общество

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала

Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.
Uznayvse.ru 05:06
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Киберспорт

Daxak: «Так получилось, что я и Меложул – не часть Winstrike»

Cyber.sports.ru 12:15
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Общество

Михаил Исаев усомнился в данных опроса о жизни в Саратове

Михаил Исаев усомнился в озвученных данных социологического исследования. Сам опрос среди горожан проводился сотрудниками мэрии.
Саратов 24 11:58
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Спорт

РУСАДА решило оспорить санкции ВАДА

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Интерфакс-Спорт 05:50
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря

Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Cyber.sports.ru 06:06
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия вчера в 09:10
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Ильич Ленин
Российский революционер
Российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное