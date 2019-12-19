Политика
Lenta.ruПутин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
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