Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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