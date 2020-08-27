Путин заявил о причастности США к задержанию 33 россиян в Беларуси

По словам президента, россиянам пообещали абсолютно легальную работу в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В итоге их «протащили» через границу и представили как «ударную силу», которая могла быть использована во время выборов президента страны. 33 россиянина были задержаны в Беларуси 29 июля.

Владимир Путин Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.