Путин заявил о причастности США к задержанию 33 россиян в Беларуси
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По словам президента, россиянам пообещали абсолютно легальную работу в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В итоге их «протащили» через границу и представили как «ударную силу», которая могла быть использована во время выборов президента страны. 33 россиянина были задержаны в Беларуси 29 июля.В источнике
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
«Россия 24».
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