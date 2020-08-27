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Путин заявил о причастности США к задержанию 33 россиян в Беларуси

По словам президента, россиянам пообещали абсолютно легальную работу в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В итоге их «протащили» через границу и представили как «ударную силу», которая могла быть использована во время выборов президента страны. 33 россиянина были задержаны в Беларуси 29 июля.В источнике
Владимир Путин
Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
С чего всё началось
Российский лидер Владимир Путин назвал задержание группы бойцов российского ЧВК в Белоруссии операцией спецслужб США и Украины, сообщает
 «Россия 24».
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Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 «чоповцами» в Минске

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РИА Новости

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

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РБК

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Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

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Коммерсантъ

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