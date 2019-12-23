Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
ТАСС07:43

Подробнее о событии

Путин поставил задачу отодвинуть железную дорогу и автотрассу от побережья Сочи

Ясно09:59

Путин поручил оценить стоимость переноса ж/д путей от побережья Сочи

РБК Краснодар10:08

Кондратьев: перенос железной дороги от побережья на Кубани позволит расширить пляжи

ТАСС11:04

Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Кубанские новости11:08

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегической задачей

Кубань 2409:37

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия08:13

Владимир Путин: «Отодвинуть железнодорожное полотно от побережья Сочи — стратегическая задача»

Sochinews08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Хоккей

«Ак Барс» сыграет в Давосе с «Салаватом Юлаевым»

Вести Татарстан 11:09
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Политика

Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину

Pravda.Ru 07:28
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Возможно, чувство жажды вызвано сахарным диабетом. Кроме того, сухость является признаком нарушений в работе щитовидной железы.
UfacityNews.ru 01:01
Армия и оружие

Украина планирует купить у США ударные вертолеты AH-64 «Apache»

Обновить парк военной авиации за счет закупки в Соединенных Штатах ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» планирует Министерство обороны Украины.
Красная весна 10:44
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Astera 10:52
Политика

Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину

Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Красная весна 09:27
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный 20 декабря в 21:33
Здоровье

Регулярный секс защитит от рака простаты

ToDay News Ufa 21 декабря в 09:09
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Здоровье

На Ямале из желудка ребенка извлекли 18-сантиметровый ком волос

Врачи в Ямало-Ненецком автономном округе провели редкую операцию и извлекли из желудка шестилетнего ребенка ком волос длиной 18 сантиметров, сообщает пресс-служба городской больницы Нового Уренгоя.
РИА Новости 07:29
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
Происшествия

СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину

В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
РБК 11:36
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Российская газета 11:45
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Кино

Хидэо Кодзима назвал десять лучших фильмов 2019 года

Геймдизайнер Хидэо Кодзима выбрал десять фильмов, которые считает лучшими в 2019 году.
CyberSport.ru вчера в 09:47
Здоровье

Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты

На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Ёрш 03:29
Шоу-бизнес

Лариса Долина появилась на публике с дочерью и подросшей внучкой

Отечественная 64-летняя певица Лариса Долина появилась на публике в сопровождении своих дочери и подросшей внучки.
Актуальные Новости 08:30
Общество

СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»

Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.
Интерфакс 10:42
Политика

Евросоюз осудил запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Московский Комсомолец 11:38
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Наука

В смертях римских императоров нашли закономерность

Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Индикатор 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное