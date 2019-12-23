Политика
Аргументы и ФактыПутин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.ТАСС07:43
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Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Кубанские новости11:08
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