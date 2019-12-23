Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент отметил необходимость строительства дорог от Геленджика до Джубги. «Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья», — цитирует Путина ТАСС. По словам российского лидера, в Геленджик приезжает летом от 4 млн до 5 млн человек, из них часть с удовольствием поехала бы в Сочи.
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с чего всё началось

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
ТАСС07:43

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Путин поручил оценить стоимость перенос ж/д путей от побережья Сочи

РБК Краснодар10:08

Путин поставил задачу отодвинуть железную дорогу и автотрассу от побережья Сочи

Ясно09:59

Владимир Путин: «Отодвинуть железнодорожное полотно от побережья Сочи — стратегическая задача»

Sochinews08:06

Путин поставил новую стратегическую задачу по транспорту в районе Сочи

Lenta.ru08:17

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия08:13

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегической задачей

Кубань 2409:37

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

ТАСС07:43
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Здоровье

Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске

«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.
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Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
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Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy

Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

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Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
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Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
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Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
ТАСС 09:43
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
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Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
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Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием

Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
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РЕН ТВ вчера в 21:14
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Итоги года: в Крыму создан рейтинг медицинских организаций

Утвержден рейтинг медицинских организаций Республики Крым по результатам проведения независимой оценки качества (НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями в 2019 году.
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Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Дело удалось раскрыть Бывший и действующий сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в убийстве двух девушек 17 лет назад, сообщает "Байкал Daily".
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

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Глава ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава ПФР Антон Дроздов в интервью «РГ» рассказал, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

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