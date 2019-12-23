Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.
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Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
ТАСС07:43

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Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Интерфакс13:02

Вениамин Кондратьев: «Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной»

Администрация Краснодарского края13:01

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия08:13

Перенос железной дороги от побережья в Краснодарском крае позволит расширить пляжи

Кубанские новости11:30

Кондратьев: перенос железной дороги от побережья на Кубани позволит расширить пляжи

ТАСС11:04

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости09:04

Кондратьев рассказал, как можно ускорить проезд от Сочи до Крымского моста

Кубань 2412:30
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год

Авиакомпаниям может не хватить самолетов для полетов на Новый год Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о возможном срыве программы полетов в новогодние праздники.
Коммерсантъ 07:42
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Политика

Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий 12:51
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБК 12:54
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса 06:44
Политика

Кадыров рассказал, как избавил Чечню от воров в законе «одной фразой»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не признает «воровские законы» и рассказал, что ему удалось избавить республику от воровских устоев и воров в законе одной фразой, передает rambler.ru.
Московский Комсомолец 13:09
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Названа степень готовности «Северного потока-2»

Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента.
Lenta.ru 12:43
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, снятое в съемной лондонской квартире.
Lenta.ru 03:32
Авто

Haval раскрыл производственные планы в России

Китайский автопроизводитель Haval озвучил свои производственные планы в России на будущий год, сообщает пресс-служба марки.
Picsnews.net 05:13
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Футбол

РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
Космос

В сети появилось видео посадки корабля Starliner

22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
Портал Поиск вчера в 10:43
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Армия и оружие

National Interest признал превосходство российской артиллерии

Авторы статьи подчеркнули, что исходя из вышеизложенного, американская артиллерия нуждается в срочной модернизации и улучшении.
Военное дело вчера в 04:11
Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Армия и оружие

Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов

ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
ГЛАС.RU 13:42
Политика

В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
RT на русском 13:47
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня 12:32
Общество

РБК: на «русифицированный» Superjet выделят еще около 15 млрд рублей

Минпромторг РФ дополнительно выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New, в котором будут использоваться произведенные в России детали.
ТАСС 02:15
Политика

Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
ИА Крыминформ 08:01
Шоу-бизнес

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Экспресс газета 05:29
Здоровье

Врачи разрешили гипертоникам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Кардиологи не возражают, если гипертоники выпьют в новогоднюю ночь один-два бокала шампанского.
Соловей.Инфо вчера в 05:00
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 06:50
Общество

Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих

Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
РБК 12:57
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