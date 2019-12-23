Политика
РИА НовостиПутин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.ТАСС07:43
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Перенос железной дороги от побережья в Краснодарском крае позволит расширить пляжи
Кубанские новости11:30
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В сети появилось видео посадки корабля Starliner
22.12.2019 Корабль Starliner компании Boeing приземлился 22 декабря в 15:57 мск. в пустыне в штате Нью-Мексико, передает Reuters.
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Армия и оружие
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Авторы статьи подчеркнули, что исходя из вышеизложенного, американская артиллерия нуждается в срочной модернизации и улучшении.
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В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов
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Политика
В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва могут в ближайшие два-три дня согласовать оставшиеся спорные вопросы по пакету интеграционных документов, а его подписание может придать «абсолютно беспрецедентный новый импульс» двусторонним отношениям.
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Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
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Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
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Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.