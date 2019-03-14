Армия и оружие
Телеканал RTVIРоссия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии
Президент Сирии Башар Асад поддержал совместный меморандум России и Турции. Об этом 22 октября сообщает ТАСС. Также Асад заявил о готовности военнослужащих Сирии совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу.
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Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 16:41
Шоу-бизнес
Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото
На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru 04:15
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 06:47
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Футбол
Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»
Спорт-Экспресс 14:41
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру 15:05
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Общество
РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых
Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Хоккей
СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)
Спорт-Экспресс 15:20
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Здоровье
Детское отделение хирургии закрыли в больнице № 40 Нижнего Новгорода
Экстренную хирургическую помощь юным автозаводцам будут оказывать в лечебном учреждении Сормовского района Детское отделение хирургии больницы № 40 Нижнего Новгорода частично перевели в больницу "Айболит", сообщает Министерство здравохранения Нижегородской области.
Pro Город НН 09:58
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru 07:38
Авто
Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD
Японский автопроизводитель еще в прошлом месяце представил обновленный Nissan Titan с грузоподъемностью 735 кг. теперь очередь дошла и до топового исполнения, на котором можно увезти порядка 1,1 тонны.
SpeedMe 02:50
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Советский спорт вчера в 07:46
Футбол
Олимпиакос — Бавария 1:1 (Перерыв)
Неприятный эпизод произошел во вторник по ходу матча 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Олимпиакос» — «Бавария» (0:4). На 84-й минуте встречи на стадионе начались потасовки между местными болельщиками и поклонниками мюнхенцев.
Sportbox.RU 14:28
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU 12:10
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55