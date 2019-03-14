Президент Сирии Башар Асад поддержал совместный меморандум России и Турции. Об этом 22 октября сообщает ТАСС. Также Асад заявил о готовности военнослужащих Сирии совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу.

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии

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