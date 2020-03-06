Политика
iReactorПутин назвал свое президентство судьбой
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем президентстве. Он отметил, что «это не работа, а судьба».
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Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.РИА Новости09:06
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