Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.

с чего всё началось

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем президентстве. Он отметил, что «это не работа, а судьба».

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