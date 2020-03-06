Политика

iReactoriReactorПутин назвал свое президентство судьбой

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем президентстве. Он отметил, что «это не работа, а судьба».
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.
РИА Новости09:06

Подробнее о событии

Путин назвал президентство судьбой

РБК10:14

Путин назвал свое президентство не работой, а судьбой

URA.Ru09:20

Путин назвал судьбой свое президентство: "Разве можно от этого устать?"

Московский Комсомолец09:11

Путин назвал свое президентство судьбой

Газета.Ru09:16

Путин: отношусь к президентству как к судьбе

RT на русском09:09

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

РИА Новости09:06

Путин — о президентстве: Это не работа, а судьба

Life.ru08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Эхо Москвы 00:30
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Космос

Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не будет услышан

V-kosmose.com 00:29
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Газета.Ru 13:30
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости вчера в 13:08
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ

Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 16:15
Космос

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 03 марта в 21:19
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
РБК 14:44
Здоровье

В Петербурге подтвердили первый случай коронавируса

Предварительные тесты показали, что симптомы вызвал коронавирус COVID-19, это подтвердили в лаборатории в Новосибирске.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 06:01
Футбол

«Наполи» хочет приобрести Азмуна

Советский спорт 07:11
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 17:24
Армия и оружие

К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов

К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Rusvesna.su 08:54
Авто

Авторынок России пошел на снижение

Quto.ru вчера в 09:19
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия 09:20
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

В Японии подсчитали ущерб от отмены Олимпиады 2020 года

В настоящее время в Японии коронавирусом заразились более тысячи человек, скончались 12.
РЕН ТВ 20:06
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 13:24
Армия и оружие

После подрыва БМП армии Украины в Донбассе погиб солдат, двое ранены

РЕН ТВ 07:24
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Экономика

ФРС США резко понизила ставку из-за коронавируса

На внеочередном заседании Федеральная резервная система США неожиданно опустила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 04 марта в 03:05
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

РИА Новости 19:02
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное