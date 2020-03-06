Политика

iReactoriReactorПутин назвал свое президентство судьбой

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем президентстве. Он отметил, что «это не работа, а судьба».
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с чего всё началось

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.
РИА Новости09:06

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Путин назвал президентство судьбой

РБК10:14

Путин назвал свое президентство не работой, а судьбой

URA.Ru09:20

Путин: отношусь к президентству как к судьбе

RT на русском09:09

Путин назвал судьбой свое президентство: "Разве можно от этого устать?"

Московский Комсомолец09:11

Путин назвал свое президентство судьбой

Газета.Ru09:16

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

РИА Новости09:06

Путин — о президентстве: Это не работа, а судьба

Life.ru08:54
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