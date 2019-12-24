Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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РБК08:16
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