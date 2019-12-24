Политика
РИА НовостиПутин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Транспорт
Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост
Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Кронауэр считает, что войска США пройдут через Атлантику, Польшу и Прибалтику к границе России.
Культура
Кевин Спейси выпустил очередное загадочное видео
Годом ранее, 24 декабря 2018 года, Спейси выпустил видеообращение "Let me be Frank", в котором говорил о предъявленных ему обвинениях и утверждал, что "скоро вы узнаете всю правду".
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Кино
Новый «Рэмбо» попал в список худших фильмов года по версии Metacritic
Портал Metacritic продолжил подведение итогов года, на этот раз собрав самые низко оценённые фильмы.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома.
Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Космос
«Спектр-РГ» откроет три миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Политика
Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Происшествия
Сахалинец до смерти избил брата из-за домашних животных
У последнего находились собака и кошка. Подозреваемый постоянно возмущался, что от животных дома грязь и шерсть.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала, что насморк в случае неправильного лечения может привести к серьёзным осложнениям.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.