Политика

BFM.ruBFM.ruПутин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку. Так президент прокомментировал дневниковую запись польского посла, датированную 40-ми годами прошлого века.
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Владимир Путин
Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве.
— Владимир ПутинПятый канал 07:37
с чего всё началось

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
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Путин назвал экс-посла Польши в Германии сволочью и антисемитской свиньёй

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