Экономика

ТАССТАССПутин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. "Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
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ОПЕК+ демонстрирует неясные симптомы

Коммерсантъ09:53

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК04:41

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАСС03:07

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Интерфакс03:26

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ru03:54

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новости04:22
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Политика

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Армия и оружие

Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии

Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
News.ru 10:19
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали

Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали в Стамбуле, сообщили 1 марта в агентстве.
Известия 07:08
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
РИА Новости 06:47
Единоборства

Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд

Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
АиФ Дагестан 05:54
Общество

Папа римский сообщил, что пропускает мероприятия из-за простуды

Znak.com 10:12
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Общество

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Политика

Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

Российская газета 08:10
Общество

Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха

Учёные считают, что снизить уровень загрязнения воздуха помогла эпидемия коронавируса. Хотя это может быть одним из нескольких факторов.
Ferra 08:33
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Inc-news.ru 05:36
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Происшествия

В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
РБК 10:21
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Газета.Ru 10:34
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Происшествия

Домработница Павла Буре избила няню его детей

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Футбол

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» — 3:0

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Шоу-бизнес

Сын Максима Виторгана ушел в армию

StarHit.ru 08:00
Политика

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
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