Экономика
ТАССПутин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года
Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года. "Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - сказал Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".
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