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Происшествия Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.

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Армия и оружие В Средиземное море вошел американский авианосец Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Политика Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.

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