Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Происшествия
Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Шоу-бизнес
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Политика
Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.