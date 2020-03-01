Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

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Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

РБК04:41

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Интерфакс03:26

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русском03:16

Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику

Коммерсантъ03:48

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новости04:22
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии

Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
ГЛАС.RU вчера в 05:28
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Вести.Ru 07:55
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Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
RT на русском 07:09
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Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников

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69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Live24 06:55
Общество

Блогер раскрыла последнюю волю погибшего после вечеринки в бане мужа

Известия 06:51
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Политика

Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев

Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
Коммерсантъ 04:13
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Шоу-бизнес

Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе

РИА Новости вчера в 15:09
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Газета.Ru 07:53
Политика

Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 08:46
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Известия 28 февраля в 07:43
Хоккей

«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 08:39
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
Вокруг ТВ 05:26
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

РИА Новости 06:25
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Политика

Лавров и Чавушоглу обсудили задержание сотрудников Sputnik Турция

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.
RT на русском 08:58
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Общество

Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
РБК 08:26
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