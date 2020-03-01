Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Футбол
«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Краснодара"и "Уфы" на матч 20-го тура чемпионата России.
Политика
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали
Задержан главный редактор агентства Sputnik Турция, передает Telegram-канал RT.
Происшествия
Россиянин матом обругал подростков за мат
Россиянин в кафе услышал, как подростки ругаются матом, возмутился и обматерил их. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».
Футбол
Юрий Газинский: «Надеюсь в ближайшее время вернуться на поле»
Надеюсь, в ближайшее время вернусь на поле.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд
Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Биатлон
Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей на фоне коронавируса
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе
Турция не хочет не хочет противостояния с Россией в сирийском Идлибе, но будет жестко отвечать на атаки на свои войска в провинции.
Культура
Что скрывает голос: не пропустите премьеру нового шоу «Маска» на НТВ
Уже сегодня, 1 марта, на НТВ – российская версия всемирно популярного формата The Masked Singer. На российском ТВ шоу называется «Маска».
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля
При осмотре останков в карме одежды нашли паспорт на имя мужчины, который значился как пропавший без вести с 14 февраля.
Спорт
Российский саночник Репилов победил в общем зачете Кубка мира
Россиянин Роман Репилов победил в общем зачете Кубка мира 2019/2020 годов по санному спорту. Семен Павличенко занял третье место.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.