Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Армия и оружие
Армия Сирии закрыла воздушное пространство над Идлибом
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Происшествия
В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
В Турции задержаны трое журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение в Анкаре.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Политика
Как США выращивают в Киеве «соросят»
Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму – на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Советник Эрдогана о войне с Россией: можем повторить
Советник президента Турции Месут Хакки в эфире местного телевидения заявил, что его страна готова к войне с Россией.
Здоровье
Врач сообщил, что в Голливуде растет беспокойство из-за коронавируса
Волна беспокойства по поводу китайского коронавируса достигла и Голливуда, где по поводу возможного заражения беспокоятся в том числе и звезды первой величины.
Политика
В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
Ранее украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины заявило, что правила выезда в Россию для украинцев ужесточены.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Здоровье
Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье», появился 1 марта на YouTube.
Политика
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
Гаджеты
Carbon 1 Mark II: первый в мире смартфон с корпусом из углеродного волокна
Компания Carbon Mobile анонсировала весьма любопытную новинку — смартфон Carbon 1 Mark II.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут тренировку с британскими военными
Белорусские миротворцы с 1 по 14 марта проведут совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.
Авто
Brabus превратил G-Class в пикап с квадрокоптером
Мощность 585-сильного 4-литрового бензинового турбомотора V8 с помощью фирменной программы тюнинга Brabus 800 PowerXtra + для модели 800 Adventure XLP была увеличена до 800 л.с. Внедорожник сохранил 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, но при этом у пикапа усилены тормоза и полностью переделана подвеска.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти
Россиянин Александр Большунов выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.