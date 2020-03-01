Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
Армия и оружие
Сирия сбила турецкий беспилотник в Идлибе
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» сыграли в Грозном вничью
Происшествия
В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
Ранее в Twitter главного редактора агентства Маргариты Симоньян появилась запись о том, что неизвестные пытались вломиться в квартиру трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре.
Политика
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
Политика
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
Политика
Рада готовится принять закон о допуске в страну иностранных войск
По данным издания, депутатам предложат одобрить решение президента Владимира Зеленского, разрешающее подразделениям вооружённых сил других государств участвовать в многонациональных учениях на территории Украины.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Общество
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Здоровье
Ранние симптомы рака легких часто остаются незамеченными
Ранние симптомы рака легких назвали онкологи из Британского фонда легких.
Футбол
Литманен: в Финляндии испытывают к сборной России большое уважение
Сборные России и Финляндии попали в одну группу на чемпионате Европы — 2020. Помимо них, в квартете В оказались команды Дании и Бельгии.
Происшествия
Иностранец задержан за запуск коптера над Кремлем в Москве
Иностранец задержан на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что полиция задержала мужчину за запуск коптера над Кремлем.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Музыка
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Российский певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!».
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Единоборства
Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и помешал ему завоевать титул UFC
Предполагалось, что бойцы подерутся за вакантный пояс чемпиона в наилегчайшем весе, но Фигейредо провалил взвешивание и в итоге титул стоял на кону лишь для Бенавидеса.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Шоу-бизнес
Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане
Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция инста-блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии в бане с сухим льдом, в результате которой потеряла мужа и двух друзей, опубликовала видео в сториз.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Украинский писатель признал большое влияние России на Украину
По мнению писателя, все усилия властей Украины на культурное разъединение с Россией и советским наследием ни к чему не привели.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «Мне даже жаль Роднину, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной, а также о том, как реагирует на негатив в интернете.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева показала фото без макияжа
Певица Юлия Савичева показала свое фото без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.
Общество
В Никола-Ленивце прошли проводы Масленицы
На территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу сожгли мост, возведённый из сухостоя, соломы и деревянного строительного мусора.