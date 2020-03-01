Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркетвчера в 03:14
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