с чего всё началось

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.

Экономика Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20% Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.

Биатлон В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.

Фигурное катание Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

Армия и оружие КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов» По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Экономика Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец.