Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
Читать в источнике
Комментировать315
с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте
 Кремля.
Собеседниквчера в 05:28

Подробнее о событии

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъвчера в 11:20

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Газета.Ruвчера в 10:46

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркетвчера в 03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:08, Ашберн
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Ведомости вчера в 23:15
Общество

Рособрнадзор сообщил о новых технологиях при проведении ЕГЭ

RT сообщает, что в некоторых регионах России впервые будут использованы технологии машинного зрения.
Online47.ru вчера в 23:14
Биатлон

В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято

Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Metaratings 29 февраля в 03:44
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Культура

Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»

Peterburg2.ru вчера в 17:40
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

РИА Новости вчера в 14:50
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Футбол

«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
ProstoProSport вчера в 12:45
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
Вести.Ru вчера в 23:32
Единоборства

Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом

ФАН 29 февраля в 20:41
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Сочи» в чемпионате России

РБК вчера в 13:52
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM 29 февраля в 15:34
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс вчера в 04:53
Армия и оружие

На Камчатке прошли тактические учения летчиков

Такова была легенда летно-тактических учений для экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38, которые прошли на Камчатке.
Pravda.Ru вчера в 23:44
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

32CARS.ru 28 февраля в 05:08
Общество

Сахалин закрывает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Сахалин по решению властей закрывает авиационное сообщение с японским Хоккайдо с 5 марта этого года.
ТК Звезда вчера в 21:17
Экономика

Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец.
Ведомости вчера в 22:51
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Политика

Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:20
Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Mockva.ru вчера в 21:57
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное