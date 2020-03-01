Экономика
РИА НовостиПутин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики
"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
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с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте Кремля.Собеседниквчера в 05:28
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркетвчера в 03:14
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Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года.
Общество
Рособрнадзор сообщил о новых технологиях при проведении ЕГЭ
RT сообщает, что в некоторых регионах России впервые будут использованы технологии машинного зрения.
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В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято
Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Происшествия
В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска
Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
Общество
В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
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Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск «неопознанных снарядов»
По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".
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Третий поединок Уайлдера и Фьюри состоится летом
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Кокорин забил первый гол за «Сочи» в чемпионате России
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Армия и оружие
На Камчатке прошли тактические учения летчиков
Такова была легенда летно-тактических учений для экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38, которые прошли на Камчатке.
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
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Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Общество
Сахалин закрывает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
Сахалин по решению властей закрывает авиационное сообщение с японским Хоккайдо с 5 марта этого года.
Экономика
Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Политика
Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.