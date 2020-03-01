Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Общество
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
Происшествия
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Политика
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Лавров сообщил детали переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили обострение обстановки в сирийском Идлибе.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой запел через год после смерти дочери
Отец Юлии Началовой запел спустя год после безвременной кончины дочери.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Биатлон
Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ
Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Политика
Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Политика
Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.